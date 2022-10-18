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布林肯：習近平領導中國更激進 美仍願意合作

2022/10/18 08:45
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（中央社舊金山17日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，中國國家主席習近平正帶領中國朝更加「激進」的方向邁進，但在習近平為歷史性的第3任期做準備之際，美國仍願意在共同利益上尋求合作。

習近平昨天在中國共產黨第20次全國代表大會（20大）上，讚揚自己在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和貪腐問題方面的應對。這次大會將讓他在這個擁有14億人口的國家再掌舵5年。

布林肯（Antony Blinken）說：「近年來，在習近平的領導下，我們看到了一個非常不一樣的中國。」

布林肯與前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）出席史丹佛大學（Stanford University）一場論壇。他說：「對內更加壓迫，對外更加激進。在許多情況下，這對我們自身的利益和價值構成挑戰。」

但布林肯表示，世界兩個最大經濟體之間的關係不應淪為類似「保險桿貼紙」的口號或標語。

他說，世界「從根本上盼望」這兩大強權在氣候變遷、全球公共衛生和潛在的毒品走私問題上合作。

他說：「我們知道，少了中國，我們將無法妥善處理氣候問題。」他認為，北京「必須對來自世界各國的需求信號做出反應，在他們關心的問題上成為積極而不是消極的參與者」。

布林肯說，如果美國和中國沒有真正參與，全球問題將更難解決。

一般預料，美國總統拜登和習近平下個月將在印尼峇里島舉辦的20國集團（G20）峰會期間進行場邊會面，這將是拜登就職以來，兩國領導人首次面對面會晤。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111018

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