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日澳擬宣布新安保共同宣言 進一步強化防衛合作

2022/10/18 12:44
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本首相岸田文雄將出訪澳洲並與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談，目前傳出雙方屆時可能宣布新的「有關安全保障合作共同宣言」，進一步強化防衛合作來因應中國。

日本時事通信社報導，不只一位日本政府相關人士10月17日透露，配合日本與澳洲預定10月下旬舉行領袖會談，雙方政府正協調屆時宣布新的「有關安全保障合作共同宣言」。

考量到中國強化發展東海、南海及南太平洋，日本有意跟定位為「準同盟國」的澳洲，進一步強化彼此間的防衛合作關係。

岸田文雄10月17日在自民黨黨務主管會議上表示，將在10月22日與澳洲總理艾班尼斯會談。

岸田說，雙方將推動區域內的安全保障及經濟戰略等合作，也將針對烏克蘭危機帶來的能源及食物價格高漲，商議因應之道。

日澳領袖會談後，預料將在新的共同宣言中，加入深化日澳間「特別戰略性夥伴關係」，並擴大安全保障方面合作。

日本經濟新聞報導，岸田預定10月21日到22日訪問澳洲西部城市伯斯（Perth），並在22日與艾班尼斯會談。因應中國發展海洋，目前已知日澳雙方正就締結新的安全保障合作宣言進行協調。

預料在日澳新宣言中，將加入「為實現自由且開放的印度太平洋，在防衛及經濟安保方面進行合作」。

日澳曾在2007年締結安保宣言，但並無記載有關中國的部分；面對大環境已跟過去不同，日澳將確認必要的因應作為。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111018

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