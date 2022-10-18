領先全球 澳洲攜手新加坡打造太陽能洲際電網

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（中央社坎培拉18日綜合外電報導）澳洲今天號稱一項領先全球的計畫可望幫助澳洲成為「再生能源超級大國」，將透過海底電力電纜將大量太陽能發電輸送新加坡。

法新社報導，新加坡總理李顯龍在坎培拉會晤澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），簽訂兩國之間一項新的綠能協議。

艾班尼斯表示，這項協定顯示雙方「共同決心」透過富有雄心的能源計畫來削減溫室氣體排放。

他提到潔淨能源新創公司「太陽電纜」（Sun Cable），這家公司希望打造一條可將大量太陽能從澳洲北部沙漠輸送新加坡的高壓電纜。

「太陽電纜」先前表示，如果成功，將是全球這方面首個洲際電網。

艾班尼斯告訴媒體：「如果這項計畫能夠成功，而我相信它可以，大家屆時會看到世界上最大的太陽能發電站。」

艾班尼斯表示：「當我說澳洲可以成為世界的再生能源超級大國時，『太陽電纜』前景只是我所談論的一部分。」

李顯龍表示，這項綠色經濟協議是「這類協議中的第一個」，「我們希望這將成為其他國家的開路先鋒，只要相互合作就能因應全球性問題」。

澳洲是世界上最大的煤炭和天然氣出口國之一，在全球舞台上經常因未能有效減少碳排放而受到批評，煤炭在國內電力生產仍扮演要角。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1111018