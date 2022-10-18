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亞馬遜斥資50億美元 助泰國強化雲端基礎建設

2022/10/18 20:05
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（中央社西雅圖17日綜合外電報導）電商巨擘亞馬遜公司（Amazon）旗下雲端運算服務AWS（Amazon Web Services）今天宣布，計劃在未來15年於泰國投資50億美元（約新台幣1600億元），強化泰國雲端基礎建設。

AWS上個月才在阿拉伯聯合大公國開設第一座雲端數據中心，並宣布計劃在墨西哥設立中心，提升用戶寬頻服務品質。

AWS於聲明中指出，這項投資包含數據中心建設，以及向地方企業購買產品和服務。同時，AWS也將在泰國曼谷成立一座基礎設施中心，幫助該地客戶安全儲存數據，以及提供終端使用者更好的服務。

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泰國副總理蘇帕塔那彭（Supattanapong Punmeechaow）表示，AWS在泰國建設數據中心是一項重大里程碑，將為更多組織帶來更先進的雲端運算服務，並協助泰國4.0計畫（Thailand 4.0）的願景得以實現，創造一個數位化、價值基礎的經濟。

AWS雲端平台提供包括儲存、雲端機器人和人工智慧等超過200項服務。自2020年來，AWS已在曼谷啟動10個邊緣節點，有助於用更快的速度，向終端使用者傳送數據、影片和應用軟體。（譯者：張欣瑜/核稿：戴雅真）1111018

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