印度藝術祭 烏克蘭聲樂家歌聲衛國

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印度國際中心（IIC）14日至20日在德里舉辦藝術祭，烏克蘭聲樂家文尼察（Dana Vynnytska，右）和波蘭聲樂家貝米琪（Karolina Beimcik）18日在其中一場演唱會上獻聲，期盼烏克蘭早日重生。中央社記者林行健新德里攝 111年10月20日

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（中央社記者林行健新德里20日專電）烏克蘭聲樂家文尼察（Dana Vynnytska）日前在印度藝術祭與波蘭、印度的音樂人共同演出，以歌聲捍衛烏克蘭文化，並稱只要烏克蘭歌曲散布在全世界的各個角落，就是烏克蘭的勝利。

印度國際中心（IIC）一年一度的藝術祭（The IIC Experience: A Festival of the Arts）14日在德里登場，展出內容多元，包括照片、圖書、手工藝品、吟詩以及電影展與音樂會等，一系列活動今天落幕。

藝術祭18日晚間舉行了名為Mulaqaat（訪視）的演唱會，由文尼察、波蘭聲樂家貝米琪（Karolina Beimcik）與印度塔布拉鼓手穆斯塔法（Shariq Mustafa）等人同台獻藝，以印度傳統樂器伴奏，呈現波蘭與烏克蘭的民謠，帶給聽眾不一樣的體驗。

演唱會雖是兩年前即已開始籌備，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延到今年舉行，正值俄羅斯入侵烏克蘭，而烏克蘭正逐步收復東部和南部國土之際。

文尼察向中央社表示，烏克蘭人捍衛的不只是土地與人民，同時也捍衛自己的文化和語言，每一場演唱會、每一個與外國人見面的機會，她都視為「文化戰線」。

她說：「每當我講烏克蘭語、唱烏克蘭歌，分享烏克蘭靈魂的一刻，烏克蘭就勝利了，因為我們的聲音，全世界都聽到了。」

貝米琪則在致詞時分享了舉辦演唱會過程中遭遇的困難，稱除了疫情之外，還有每個人忙碌的行程等，但只要有熱忱，再大的障礙都能克服。

兩人演唱了許多歌曲，風格各異，其中Pochalo na Vesnu（從春天開始）一曲讚頌大自然在春天重生，文尼察希望烏克蘭的春天很快來臨，獲得聽眾的共鳴。

這場演唱會是由烏克蘭駐印度大使館與波蘭駐印度文化處協同主辦，吸引約500名聲樂愛好者前往聆聽，並對烏克蘭展現支持。（編輯：黃自強）1111020