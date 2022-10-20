更多編輯台推薦新聞：
美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜
國際

美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

紐西蘭擬開徵牛羊排氣稅 全國業者發動示威抗議

2022/10/20 18:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓20日綜合外電報導）紐西蘭日前公布應對氣候變遷的計畫，要求畜牧業者為牲畜打嗝、放屁排放出的溫室氣體繳稅，這項爭議計畫隨即引起業者反彈。大批畜牧業者今天走上各大城市街道，表達抗議。

法新社報導，曳引機、搬運車和各種農用車輛組成的車隊擾亂了首都威靈頓（Wellington）、奧克蘭（Auckland）和其他主要城市的交通。大批示威者要求政府放棄開徵動物「排氣稅」的計畫。

本月稍早，紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，針對紐國600萬頭牛和2600萬頭羊排放的甲烷氣體以及牲畜尿液中的一氧化二氮（nitrous oxide）徵稅的計畫，將成世界首例。

成千上萬的畜牧業者今天走上街頭，揮舞標語，痛批這項政策「很糟糕」。他們警告稅收將使食品變得更加昂貴，他們的生計也將陷入危機。

在威靈頓，一名示威者表示，「多數農民都受夠了。繼續務農變得越來越困難，而且這個政府並沒有真正支持我們，現在的日子真的很不容易。」

研究顯示，雖然大氣中二氧化碳濃度比甲烷還高，甲烷在大氣中停留的時間也不長，但它的暖化效應比二氧化碳更強。

科學家認為，儘管甲烷只佔所有溫室氣體的一小部分，但它對全球氣溫上升的貢獻約佔30%。

阿爾登則認為，徵稅是實現氣候目標的必要手段，但她也說可能願意妥協。她在奧克蘭告訴記者，「我們正與農民和食品生產商討論最佳制度」。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1111020

阿爾登
降低碳排 紐西蘭將開徵牛羊「排氣稅」 紐西蘭舉行國家追悼會 感念和英女王關係深厚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族