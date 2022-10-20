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菲律賓改買美國軍用直升機 取代與俄國採購合約

2022/10/20 23:08
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（中央社馬尼拉20日綜合外電報導）菲律賓取消向俄羅斯採購16架米17（Mi-17）直升機的合約後，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，馬尼拉將向美國採購重型軍用直升機。

法新社報導，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的政府先前與俄國簽訂價值2億1600萬美元（約新台幣69億元）的米17直升機採購合約，但在莫斯科今年2月侵略烏克蘭、繼而遭到大範圍制裁後，菲律賓政府已在其後幾個月取消交易。

不過，菲律賓媒體今天稍早引述俄羅斯駐菲國大使巴夫洛夫（Marat Pavlov）說法報導，這起採購交易依舊有效，製造商仍持續進行這批米17直升機的組裝工作。

然而，今年5月當選菲律賓總統的小馬可仕今天證實這筆交易已破局，他在一場企業論壇上表示：「我們已經從美國取得替代的（重型直升機）供應。」

小馬可仕還說：「不幸的是，我們已支付一筆頭期款（給俄羅斯製造商），我們現在希望能進行協商，尋求至少取回一部份比例的付款。」

法新社無法聯繫上俄羅斯駐馬尼拉大使館以詢問評論。

小馬可仕並未具體說明菲律賓會改買哪一款美國直升機，僅表示直升機將在波蘭生產製造。

菲律賓駐華府大使羅慕德斯（Jose Romualdez）今年8月曾告訴記者，馬尼拉尋求採購美國契努克式（Chinook）直升機來取代俄製米17。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111020

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