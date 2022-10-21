民主黨期中選舉告急 拜登赴賓州為費特曼造勢

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（中央社費城20日綜合外電報導）美國總統拜登今天前往賓州為費特曼（John Fetterman）造勢，大讚美國基礎建設和製造業的重生。費特曼的選情受到密切關注，因為那可能會是民主黨避免在期中選舉慘敗的關鍵。

法新社報導，拜登此行先到匹茲堡，在當地參觀了一座剛修復的橋梁，並藉此機會宣傳他力推的基礎建設計畫。拜登之後和費特曼一起參加晚間在費城舉行的募款餐會。

拜登在蕨谷橋（Fern Hollow Bridge）邊臨時搭建的講台上表示，即便兩黨在國會旗鼓相當，但他領軍的民主黨讓全國基礎建設所需的支出通過 ，這是美國史上「最重要的投資」。

蕨谷橋正好在拜登8個月前造訪的那一天坍塌，這座橋目前已經幾乎重建完成，成為白宮基礎建設政策的典型代表。根據白宮的基礎建設政策，當中包括修復全國數萬座橋梁。

拜登說：「沒有其他地方比這裡更適合用來討論重建美國的骨幹中產階級。」

他提到建築工地排成一整排的重型建築設備時說：「我希望你們有跟我一樣的感受，那就是自豪，為我們同心協力所能締造的成就感到驕傲。」

在與共和黨候選人知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）的選戰中，費特曼曾是極被看好的領先者，但現在兩者的差距已經縮小，這反映出民主黨希望維持國會脆弱控制力的美夢日益渺茫。

費特曼曾於5月中風，奧茲的競選團隊把費特曼的健康問題當作選戰中主打的重點，聲稱在醫學上來說，費特曼不適合擔任公職。

費特曼的醫生本週發表公開信，稱費特曼足以承擔公職的「一切職責」。不過，費特曼25日與奧茲進行辯論時，費特曼的表現仍將被放大檢視，看他是否有身體上或認知上的弱化跡象。

費特曼9月中還享有11個百分點的領先優勢，但最新民調顯示，目前縮小只剩下5個百分點左右。

由於拜登的支持率大幅滑落至40%，部分民主黨候選人甚至要求他不要同台助選。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111021