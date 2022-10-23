颶風羅斯林威力增強 恐以4級風暴登陸墨西哥西岸

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（中央社墨西哥市22日綜合外電報導）美國國家颶風中心（NHC）表示，颶風羅斯林（Roslyn）今天增強為4級風暴並持續朝墨西哥太平洋沿岸前進，有可能對當地帶來致災性強風、危險暴潮以及暴洪。

法新社報導，颶風羅斯林目前位置在墨西哥西部沿海城市曼札尼約（Manzanillo）西南西約225公里，最大持續風速達約每小時209公里，並以每小時約12公里的速度朝北北西移動。

美國國家颶風中心在格林威治時間22日15時的更新中表示，羅斯林預計將在23日上午以強烈颶風或直逼強烈颶風的強度，在墨西哥納耶瑞州（Nayarit）沿岸登陸。

「根據預測的軌跡，今天正午前，羅斯林的中心將沿著墨西哥西南海岸平行北移…並可能於明天早上在墨西哥納耶瑞州沿岸登陸。」

美國國家颶風中心和墨西哥氣象局（Meteorological Service of Mexico）都警告，颶風羅斯林可能會引發暴洪以及山崩。

美國國家颶風中心說：「危險暴潮預計將在（羅斯林）中心登陸的位置附近及以東的沿岸地區引發嚴重的洪患。」

有關當局已在太平洋沿岸的哈里斯科州（Jalisco）、柯利馬州（Colima）、納耶瑞州、西納羅亞州（Sinaloa）發布預防性警報。

哈里斯科州民防局局長羅爾丹（Victor Hugo Roldan）告訴記者，地處羅斯林預測路徑範圍的城鎮拉維爾塔（La Huerta）已撤離270人，其中大多數人是去投靠親戚，33人去了避難所。

哈里斯科州部分地區預計雨量將達到250毫米，當地已設立多個避難所。其他幾個沿岸的州也在準備設置避難處。

預測顯示，颶風羅斯林可能會在納耶瑞州聖布拉斯（San Blas）附近登陸。聖布拉斯人口約4萬，有多個漁業聚落。

熱帶氣旋每年都會襲擊墨西哥的太平洋、大西洋沿岸，通常發生在5月到11月之間。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111023