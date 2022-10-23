日相岸田結束澳洲行 專機出問題換乘備用機返日

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本首相岸田文雄10月22日結束訪問澳洲行程要返回日本時，因政府專用機「空軍一號」發生機體問題，轉搭備用機「空軍二號」，造成今天上午返抵日本時間延遲約30多分鐘。

岸田文雄與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）10月22日在澳洲西部城市伯斯（Perth）會談約2小時，兩人會後簽署新的「日澳安全保障共同宣言」（Joint Declaration on Security Cooperation）。這是日澳繼2007年以來，時隔約15年再度簽署有關安全保障合作的共同宣言。

日本政府擁有兩架航空自衛隊的「政府專用機」，供皇族或首相等人出訪之用；著眼危機管理，空軍一號及空軍二號會同時執飛，一架作為主要運輸機、一架作為備用機。

日本富士新聞網報導，岸田今天已從出訪地澳洲返回日本，但因為空軍一號出現機體問題，改搭空軍二號，所以抵達日本時間較原訂延遲約30多分鐘。

今天上午7時過後，岸田搭乘的政府專用機抵達東京羽田機場。日本擁有的兩架政府專用機使用波音公司製造的777-300ER機型，此次任務用作空軍二號的機體編號為80-1111。

就在岸田一行人10月22日準備離開澳洲時，因為空軍一號機體發生問題，所以換乘備用機，導致起飛時間較原訂晚了約1小時40分。報導中並未提及此次空軍一號的機體問題細節。

日本政府專用機發生機體問題曾有前例。2016年9月時任日本首相的安倍晉三，在結束訪問美國及古巴行程返日時，在落地加油的美國舊金山換乘備用機。當時空軍一號因鳥擊發生機體問題，所以讓安倍換乘備用機，畢竟鳥擊有時可能是航機失事原因。

同樣是安倍出訪，2019年11月因東南亞國家協會（ASEAN）舉行領袖會議訪問泰國，在回程時也轉搭備用機。

當時是因為空軍一號在去程時發生機上廚房加熱食物冒煙的情況，雖然使用滅火劑處理後順利飛抵曼谷，但回程時為以防萬一，讓安倍搭乘備用機。

時事通信社報導，2021年6月時任首相的菅義偉出訪英國時，也遇到政府專用機發生問題，導致從東京羽田機場起飛時間推遲超過1個半小時。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111023