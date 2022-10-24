COVID影響疫苗接種 全球麻疹疫情頻傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社甘比亞/倫敦24日綜合外電報導）卡妮（Kani Fall）抓著一把雨傘、一些醫療文件和2歲女兒，試圖越過醫院大門前的棕色水坑，這是她經歷2小時雨中漫長等待後，通往家附近疫苗接種中心的最後障礙。

她和數十名母親及嬰兒，在甘比亞鄉間遭到洪災侵害的Bundung醫院外等待。然而，醫師出面告訴她們壞消息：醫院的麻疹疫苗已經打完，不清楚下批何時到達。

27歲的卡妮說，「他們告訴我沒疫苗了，但我還會回來」。她為了來醫院一趟，今天沒有做餐飲生意。她強忍著因挫折而湧出的淚水說，「這是為了我的女兒，為了她的健康。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷全球在2020與2021年的麻疹疫苗接種推廣，使得數以百萬計兒童面對這種全球最具傳染性的疾病之一，卻毫無防護。感染麻疹的併發症包括失明、肺炎與死亡。

據世界衛生組織（WHO），全球已爆發26起大型或極具破壞性的麻疹疫情，公衛專家稱這是這世紀最大的開倒車。辛巴威爆發的麻疹疫情今年導致超過700名兒童死亡，大多是因宗教因素不信任疫苗。

路透社採訪數十位疾病專家、醫師與全球公衛官員，他們指出，由於缺乏資金與人力，非洲衛生體系目前依舊十分脆弱，尤其是若干國家因為戰亂，以及兒童營養不良，使得他們更易遭受致命性感染。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）全球消除麻疹部門主管達塔（Deblina Datta）表示，「我們從未見過像現在如此多的未接種疫苗兒童」。

「我曾站在因為麻疹垂死的兒童床邊，那一幕真的很震撼，這是原可避免的事情。」

非洲今年回報超過4萬5000起麻疹病例，超過2300人死亡，是去年同期的2倍，當時因為保持社交距離政策，或許減緩感染。

世衛與聯合國兒童基金會（UNICEF）告訴路透社，組織在2020年發起提高認知與募款活動，要消弭因為疫情產生的疫苗接種差距，尤其是在中等所得國家，卻幾乎沒募到任何款項。

這些組織表示，全球的麻疹疫苗缺口約有至少2.55億美元，但COVID、烏克蘭戰爭、食物匱乏與通貨膨脹都降低了富裕國家捐款的意願。

根據路透社最近檢視、世衛公布給政府與衛生組織檢視的文件，世衛列出要於2022年和2023年在非洲舉辦15場疫苗活動。然而在10月的更新版文件中，僅有3場活動有確定開跑日期，其他的僅寫上2022年或2023年，在月份日期卻被世衛團隊標註「??」。

麻疹通常會導致高燒、咳嗽以及起疹子。懷孕婦女感染麻疹會提高流產及早產風險。在1960年代疫苗研發以前，這種病毒每年導致約200萬名兒童喪命。

在較貧窮國家，兒童因為營養不良或其他的感染未治癒，導致免疫系統較為脆弱，感染麻疹的死亡率高達10%，而且極易傳播。一名感染麻疹的病患可能感染給12至18人。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2019年，全球麻疹病例攀升至23年新高，導致20萬人喪命，包括若干先前已宣布根除麻疹的國家。剛果民主共和國是最慘重的國家之一，有超過6000人死亡。

根據世衛統計，當時全球約有86%孩童接種了至少第一劑麻疹疫苗。但到了2021年，全球有2500萬名兒童錯過了第一劑接種，接種率下降至81%，是2008年來新低，非洲更僅有68%接種率。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1111024