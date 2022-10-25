涉阻撓執法機構調查華為案 美起訴2中國公民

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國檢察官今天表示，檢方控告兩名中國公民試圖阻撓執法機構起訴一家中國電信公司；儘管起訴書沒有直接指名，但知情人士透露，這家公司就是中國電信設備巨擘華為。

路透社報導，檢方也起訴涉及另外兩案的11人，指控他們為北京從事間諜活動或恐嚇中國異議人士。

在這起疑似涉嫌干預對華為調查的案子中，檢方表示，兩名中國情報人員試圖招募一名美國執法人員協助他們從事間諜活動，而這名被招募者實際上是為美國政府效力的雙面間諜。

檢方說，中國公民何國春（Guochun He，音譯）和王錚（Zheng Wang，音譯）被控試圖干預起訴。法庭文件雖未指名涉案公司，但訴狀中提到的日期與美國在2019年和2020年對華為提出指控的日期相同。

路透社今天無法與華為發言人取得聯繫，中國大使館也未立即回應置評要求。

除此之外，司法部也宣布起訴涉及另外兩案的11人。

在新澤西州的第2起案件中，4名中國公民從事情報活動長達10年；而在第3起案件中，有7人涉嫌騷擾一名美國居民，企圖說服他返回中國。

在被起訴的13人中，有10人是中國情報人員和中國政府官員。除兩名被告外，其他人仍在逃。華府並未與中國簽訂引渡條約。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在記者會上說：「司法部不會容忍任何外國勢力企圖破壞作為我們民主基礎的法治。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1111025