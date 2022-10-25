遭俄關押美國女籃明星提上訴 不指望奇蹟出現

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner）因行李中被查獲有大麻油，遭俄羅斯判刑9年。其律師表示，在今天舉行的上訴聽證會「預料不會出現奇蹟」。

路透社報導，曾拿下兩屆奧運金牌的格林納因所攜帶的電子菸匣含有大麻油成分，2月17日在莫斯科機場被捕。8月4日，她因持有和走私毒品罪遭俄羅斯法院判刑入獄9年。

格林納的律師布拉戈沃林娜（Maria Blagovolina）和博伊科夫（Alexander Boykov）表示，格林納將在拘留中心透過視訊參加今天的聽證會，預計今天就會做出裁決。

兩位律師說：「她在等待上訴聽證會時很緊張。布林納不期待會發生任何奇蹟，但希望上訴法院能聽取辯方的論點並縮短刑期。」

格林納在審判時認罪，但宣稱她犯了一個「無心之過」，並非故意違法。

華府方面表示，格林納被錯誤地拘留，並提議用她交換正在美國服25年刑期的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）。莫斯科也表明對換囚持開放態度。

曾在9月前往莫斯科斡旋的前美國駐聯合國大使李察遜（Bill Richardson）說，他認為格林納和被控從事間諜活動的前美軍陸戰隊隊員保羅．惠蘭（Paul Whelan）都有可能在今年年底前獲釋。美國領事官員本月18日曾與兩人通電話。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，華府正在為格林納和惠蘭獲得釋放而努力，並為此進行「積極討論，包括近幾天」。

普萊斯在新聞簡報會上告訴記者：「我們並未考慮各種司法程序和步驟，因為就如我們先前表明，我們認為這些程序太過混亂。」（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1111025