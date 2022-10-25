特拉斯祝新任英相蘇納克順利 自誇任內政績

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國前首相特拉斯今天在倫敦唐寧街官邸外發表告別演說，祝福接任首相的蘇納克（Rishi Sunak）「一切順利」，並自誇在短暫任期內達成的成就。

法新社報導，特拉斯（Liz Truss）在前往白金漢宮向英國國王查爾斯三世正式辭職之前表示，「我們繼續奮力對抗風暴，但我相信英國，我相信英國人民。我知道，光明的日子就在眼前」。

英國廣播公司（BBC）報導，特拉斯的告別演說時長約為3分7秒，長度不到前任首相強生（Boris Johnson）的一半。

特拉斯因提出減稅預算案引起經濟和政治混亂，而請辭下台，成為英國歷來在位時間最短的首相。在她發表告別演說之後不久，蘇納克繼任首相。

儘管製造一連串混亂，但特拉斯在告別演說中並未致歉。她表示，她的政府採取「迅速且具果斷」的行動，來協助辛苦工作的家庭，還說她幫助數以千計企業免於破產，並讓英國奪回能源自主權，不再需要仰賴「惡意的外國勢力」。

現年47歲的特拉斯20日宣布辭職，承認她無法實現保守黨員對她的託付。她在今夏擊敗蘇納克，當選保守黨黨魁。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111025