傳特拉斯手機遭俄國情報員駭入 在野黨籲調查

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圖為特拉斯去年12月以外交大臣身分受邀至英國智庫「皇家國際事務研究所」發表演說，她呼籲自由世界積極應對中國、俄羅斯等惡意行為者。（英國外交部提供）

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國「週日郵報」今天報導，前英國首相特拉斯（Liz Truss）任職外交部長期間，私人手機疑遭俄國情報員駭入，但此消息未獲官方證實。在野黨人士紛紛呼籲展開調查。

法新社與路透社雙雙引述週日郵報（The Mail on Sunday）報導指出，俄國情報員獲取特拉斯與國際盟友協商「最高機密細節」，以及她與密友、即後來成為財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）的私人訊息。

報導指出，外流訊息據信含與多國外交部長在俄烏戰爭方面的討論，包括關於武器運輸的細節。

週日郵報引述不具名消息來源說法指出，有將近一年的訊息被下載。

英國政府發言人表示，「我們不對個人的資安規劃發表評論」，但指出政府擁有「強大的系統可防止網路威脅」。

報導指出，這次遭駭事件今年夏天才被發現，當時特拉斯還是外交部長，並正在角逐保守黨黨魁及下任首相。

報導聲稱，時任首相強生（Boris Johnson）及內閣秘書凱斯（Simon Case）刻意壓下此事細節。

聚焦國土安全的工黨籍國會議員古柏（Yvette Cooper）表示，這份報導點出「至關重要的國安問題」，包括這些訊息洩露的原因和方式，並指出「這些安全議題全都有必要進行最高級別的調查和處理」。

自由民主黨外交事務發言人莫蘭（Layla Moran）表示：「我們需要緊急獨立調查來揭露真相。」

英國廣播公司（BBC）和天空新聞網（Sky News）表示，他們無法查核報導內容。

報導中並未說明懷疑俄羅斯當局是幕後黑手的依據，但引用一名資安消息人士說法：「追蹤這類攻擊事件的幕後黑手需要一段時間，但俄國常榜上有名。」

前保守黨黨魁、現任國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）告訴週日郵報：「俄國老在做這種事。」（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1111030