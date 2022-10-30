特派專欄 「印度之子」成英國首相 印度刮起蘇納克旋風

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

印度裔的英國新任首相蘇納克（右2）讓印度人民與有榮焉，在印度掀起蘇納克旋風。圖為蘇納克與妻子阿克莎塔．莫西（左2）和兩個女兒合照。（圖取自facebook.com/rishisunak）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央社駐新德里特派員林行健／10月30日

英國前首相特拉斯（Liz Truss）因減稅政策黯然下台，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）獲執政的保守黨國會議員壓倒性支持，出線成為新黨魁，25日入主首相府。印度裔的蘇納克讓印度人民與有榮焉，掀起蘇納克旋風。

蘇納克在英國政治史上創下多項紀錄，包括是200多年來最年輕的首相、最富有的首相，以及首位非白人首相。但對全世界的印度人而言，最令他們自豪的是，他是英國第一位印度裔首相，同時也是印度女婿。

印度曾被英國殖民統治長達190年，蘇納克成為英國首相所帶來的喜悅，除了「與有榮焉」的種族情感之外，還摻雜著歷史情結，特別是不久前，印度的國內生產毛額（GDP）才剛超越英國。

早在24日，印度英語新聞頻道NDTV就以跑馬燈寫道：「印度之子在帝國崛起，英國歷史風水輪流轉」；網友Kavita的推文「一個曾經殖民印度的國家，現在將由印度裔首相來帶領」，更是反映了廣大印度百姓的心聲。

前駐印度代表翁文祺27日在臉書分享他的觀察：「從印度的角度來看，過去殖民地之子居然擔任了英國首相，有點sweet revenge（甜蜜復仇）的味道。」

1770年代，東印度公司在南亞次大陸擴展勢力，1858年英國政府鎮壓印度民族起義，直接建立殖民統治區域，這段期間英國人從印度的土地上掠奪了大量資源與財富，征戰與饑荒造成數千萬人死亡。之後印巴分治引發的血腥衝突，也被歸咎於當時的英國總督處理不當。

印度獨立迄今75年，民眾對這段過往依然耿耿於懷。

42歲的蘇納克出生於英格蘭南安普敦，他的祖父來自獨立前的英屬印度旁遮普，雙親則於60年代從東非移民至英國。（圖取自facebook.com/rishisunak）

蘇納克於1980年出生於英格蘭南安普敦（Southampton），現年42歲，曾在投資銀行高盛（Goldman Sachs）和2家對沖基金任職，2015年當選英國國會下議院議員，曾擔任財政大臣等要職。

他的祖父來自獨立前的英屬印度旁遮普（Punjab），雙親則於60年代從東非移民至英國。

根據英國首相府的資料，蘇納克在英國牛津大學攻讀哲學、政治和經濟，之後在傅爾布萊特基金會（The Fulbright Foundation）獎學金資助下，前赴美國史丹佛大學（Stanford University）取得企業管理碩士學位。

在史丹佛大學，蘇納克認識了妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murty），即印度富豪、軟體外包服務巨擘印福思科技公司（Infosys）創辦人納拉雅納．莫西（N. R. Narayana Murthy）的女兒，兩人於2009年結婚，婚禮在印度科技大城班加羅爾（Bangalore）舉行。

阿克莎塔．莫西的個人資產據信比已故的英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）還要多。

此外，大約8成的印度人信奉印度教，而且相當虔誠，蘇納克曾透過社群網站分享自己進行印度教儀式的影片，包括拜牛在內，令印度人倍感親切。

印度總理莫迪（Narendra Modi）24日晚間透過推特向蘇納克表示祝賀，期盼能與他在全球事務以及印英「2030路線圖」推動上，有更緊密的合作；印度民眾更是期待「印度之子」領導英國的局面，會對印度有利。

評論人士普遍認為，蘇納克是英國公民，出生且成長於英國，在政壇的崛起與印度淵源無關，他效忠的對象是英國，定會以英國利益為優先，莫有太多幻想；他偶爾若能「兼顧」印度利益，就很不錯了。

莫迪政府正與英國洽簽自由貿易協定（FTA），兩國今年1月展開首輪談判，印度方原本預期於9月底或10月初敲定，但因資料在地化以及政府工程競標資格等議題而卡關。蘇納克出任英相，談判會不會加快突破瓶頸倍受關注。

173年前，英國統治者從印度取走105.6克拉大鑽石「光之山」（Koh-i-Noor），現仍鑲在王冠之上，印度政府曾多次索還無果。蘇納克出任英相，「光之山」是否可能物歸原主也成為話題。

此外，印度與中國的士兵於2020年在邊界發生流血衝突，雙方迄今仍在許多巡邏點對峙，過去被認為「親中」的蘇納克，在印中邊界糾紛上會站在哪一邊？各界都在看。

若以上述3件事作為檢驗標準，蘇納克對印英關係發展會帶來什麼影響，或許很快就會有答案。（編輯：周永捷）1111030