預防台灣有事 日本外相：會想定各種情況做準備

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本外務大臣林芳正今天在眾議院外務委員會上回答提問時說：「（預防台灣有事）當然會想定各種事態做好準備。」

他接著說，至於什麼樣的情況會做什麼事，如果現在說出來就等於亮牌給人家看，所以不便奉告。

中共20屆一中全會23日舉行，中國國家主席習近平進入第三任期，最高權力機構中央政治局常委會7名成員全為「習家軍」，新的領導班子上路。林芳正26日在眾議院外務委員會上被問及此事，是否做好因應「台灣有事」（有緊急狀況）的準備，做了上述回答。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正在眾議院外務委員會上說：「對於中共20大等，各界有各種看法，但對於他國的政黨活動，我不便做評論。」

林芳正表示，對於這次中共20大的報告內容、中共人事等有關中國政策的分析，在研擬或實施對中政策之際至為重要，將努力不懈的蒐集相關資訊並進行分析。

另外，被問及日本是否做好針對台灣有事的準備時，林芳正指出，當然會想定各種事態做好準備。

日本將修訂外交國防政策基本方針「國家安全保障戰略」，有關此事，焦點之一就是中國的動向。

林芳正10月21日在外務省例行記者會上指出，中國國防費大幅增加，以核武、飛彈戰力、海上航空戰力為主，軍力正廣泛且急速強化。

對於中國在東海、南海、太平洋的活動擴大且活絡化，林芳正表示，這已成為涵蓋日本在內的地區及國際社會安全保障上的強烈憂患。（編輯：高照芬）1111026