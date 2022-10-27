呼籲調查軍隊使用化武 土耳其醫學會主席遭拘留

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡26日專電）土耳其醫學會主席芬江介因呼籲對軍隊使用化武攻擊民兵團體庫德工人黨進行調查，於今天被拘留。檢察官表示，芬江介涉嫌散布恐怖主義宣傳及侮辱土耳其。

庫德工人黨（PKK）上週發布影片，稱土耳其軍隊對一處洞穴釋放物質，影響一名男性及女性庫德民兵；其17名成員近期在伊拉克北部因這類武器喪命。

土耳其醫學會（Turkish Medical Association）主席芬江介（Sebnem Korur Fincanci）是主要人權運動人士，也是法醫專家。英國廣播公司（BBC）今天報導，她告訴當地媒體Medya Haber TV，她看過這段影片，認為影響神經系統的有毒氣體遭釋放。

土耳其親庫德族的人民民主黨（HDP）領袖德米爾塔什（Selahattin Demirtas）同意她的觀點，認為政府應該要查。

土耳其國防部表示，土耳其武裝部隊沒有使用國際法禁止的彈藥，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的幕僚則抨擊芬江介重複相關指控。

艾爾段指控土耳其醫學會及芬江介與庫德族同調，矢言對他們有所動作。「我們決心透過清除恐怖組織支持者的方式，讓專業協會聚焦基礎宗旨」。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）指出，政府已對芬江介的言論展開調查。安卡拉首席檢察官辦公室表示，已請民事法庭終止芬江介身為土耳其醫學會主席的職務，並選出新人選。

土耳其醫學會稱芬江介遭拘留事件為「政治私刑」，表示這是政府對土耳其醫學會及其領導人施加壓力的最後階段，並要求芬江介做完筆錄後立即獲釋。「我們將繼續為保護民主、和平、科學獨立和科學家的言論自由努力」。

土耳其醫學會一名發言人說，芬江介被拘留在伊斯坦堡的家中，並被帶到該市的警察總部。根據安納杜魯新聞社，她將被轉送到首都安卡拉的反恐警察總部。

艾爾段明年將面臨總統及國會選舉，近年來他已經開始加大對媒體的箝制力道。土耳其近期即通過新媒體法，規定因散播涉及土耳其安全的不實訊息而引發「恐懼及擾亂公共秩序」，最高可判處3年徒刑。

國際特赦組織（Amnesty International）將這部法律形容為，土耳其網路言論及新聞自由又迎來黑暗的一日。

土耳其警方昨天於數座城市發動突襲，拘留11名涉嫌與庫德族武裝分子有聯繫的記者。

庫德工人黨被土耳其政府、歐洲聯盟（EU）及美國視為恐怖組織，從1984年起與土耳其展開對抗，逾4萬人在衝突中喪生。（編輯：韋樞）1111026