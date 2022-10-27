馬斯克收購在即 紐約證交所暫停推特交易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

紐約證券交易所網站顯示，推特股票自28日起暫停交易。（圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約27日綜合外電報導）紐約證券交易所網站顯示，推特股票將自明天開始暫停交易。法院命令特斯拉公司（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）必須在明天期限截止前完成收購推特的440億美元交易。

路透社報導，全球首富馬斯克昨天曾前往加州舊金山推特（Twitter）總公司，並暗示他已經是推特的老闆。在此之前，他的社群媒體網頁自我介紹已更新為「推特負責人」。

路透社25日報導，承諾協助馬斯克收購推特的紅杉資本（Sequoia Capital）、加密貨幣交易平台幣安（Binance）和卡達主權財富基金卡達投資局（Qatar Investment Authority）等共同投資方已接獲馬斯克的律師所送出承諾融資的必要文件。

收購交易一旦完成，就表示推特提起的訴訟結束。如今推特和投資方期望，依據每股54.20美元的最初條件完成這筆交易。

推特昨天在紐約證交所以53.35美元作收，延長交易時段漲升約1%，來到53.90美元，略低於馬斯克的出價。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111027