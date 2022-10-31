G20美日領導人可能舉行峰會 議題涵蓋兩岸問題

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）20國集團（G20）領導人峰會將在印尼舉行，美日政府正在協商安排舉行兩國峰會。對於展現「統一台灣」強烈慾望的中國、侵略烏克蘭的俄羅斯，美日峰會將討論因應之道。

日本產經新聞報導，20國集團領導人峰會預定11月15日至16日在印尼峇里島舉行，美日兩國政府正在協商安排美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄舉行會談一事。

上一次美日領導人面對面會談是6月在德國舉行七大工業國集團（G7）高峰會。9月在美國召開的聯合國大會，拜登與岸田兩人也曾進行非正式的短暫交談。

日前中共總書記習近平進入第3任期，新的領導班子上路。拜登與岸田可能於11月中旬舉行的會談，針對中國動向進行意見交換。對於今年2月侵略烏克蘭的俄羅斯，兩人也將討論具體對策。

針對持續研發核武、彈道飛彈的北韓可能近期之內舉行核試一事，預料拜登與岸田也將在會談中確認如何加強美日的震懾力、應對力。

報導說，一般認為，習近平、韓國總統尹錫悅也將出席11月中旬G20峰會，屆時可能分別舉行日中峰會、日韓峰會。（編輯：陳惠珍）1111031