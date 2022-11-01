不懼西方制裁 伊朗無人機強化外交與不對稱震懾力

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡1日專電）烏克蘭指控俄國使用伊朗製無人機發動攻勢，使伊朗發展多年的無人機受到關注。學者指出，無人機是伊朗面臨嚴厲制裁下強化的「不對稱震懾力」之一；一如土耳其，伊朗也藉由戰事證明自家無人機性能。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）10月30日報導，伊朗無人機9月初首次亮相以來，現已搖身為俄羅斯在烏克蘭戰場上的有效軍備。烏克蘭國防部稱，俄方過去兩週至少出動300架伊朗「見證者-136型」（Shahed-136）無人機摧毀烏克蘭發電網絡。

相關發展使伊朗有機會在動態衝突中對本土無人機進行測試，伊朗科學家得以改良無人機性能，政治人物也能對外展示伊朗硬體設備。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）前指揮官沙法維（Yahya Rahim Safavi）近期表示，至少22個國家有興趣取得伊朗製軍用無人機。

數十年來，發展無人機一向為伊朗國家優先事項，經濟雖然受到制裁，相關計畫卻未停下腳步。國際制裁反而促使伊朗自主發展各項產品，國防產業更是如此。

伊朗開始對無人機感興趣，是在1980年代中期兩伊戰爭期間，首架名為「Ababil」的無人機，意為「群鳥」，用於投彈或監偵。德國國際政治與安全研究所（SWP）伊朗議題專家阿吉齊（Hamidreza Azizi）指出，往後幾十年裡，無人機計畫已成為伊朗軍方不可或缺的一部分。

他說，無人機、飛彈計畫及資訊戰等是伊朗軍事策略要項，綜合起來，構成伊朗在面臨嚴厲制裁下發展的「不對稱震懾力」。

杜倫大學（Durham University）教授埃赫特沙米（Anoush Ehteshami）也說，過去幾年來，無人機在伊朗戰略思維中的地位已大幅提升。

伊朗無人機計畫目的是保衛本土前線，隨時間推移，無人機已用來強化伊朗與其他國家及非國家行為者的聯盟網絡。今年稍早，伊朗在中亞國家塔吉克成立首間無人機工廠，生產及出口阿巴比2號（Ababil-2）。

佛羅里達國際大學政治與國際關係系副教授洛布（Eric Lob）指出，伊朗與塔吉克合作生產無人機的原因在於，阿富汗塔利班及呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）都對兩國構成安全疑慮。

洛布說，「伊朗也利用無人機產業強化與委內瑞拉、衣索比亞及俄羅斯等國家行為者的關係，尤其是聯合國對伊朗的武器禁運2020年10月到期之後。」

伊朗及俄羅斯的無人機合作至少可以追溯到2016年，當時伊朗高階將領曾提到俄國要求協助啟動相關計畫。

伊朗武器專家納迪米（Farzin Nadimi）指出，伊朗緊急援助重要、且已被證明無能為力的盟友，目的是防止俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及俄國遭受可恥失敗，並讓外界認為北大西洋公約組織（NATO）無望。

在捲入烏克蘭衝突的過程中，伊朗也盼能在新「多極世界秩序」中將自己塑造成與俄羅斯平起平坐的夥伴。

俄羅斯正面臨與伊朗過去幾十年承受的類似制裁，伊朗現在正尋求與莫斯科強化關係以增強國家韌性。今年稍早，伊朗石油部及俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）一項價值400億美元（約新台幣1.2兆元）的能源協議可見，兩國關係已進入新階段，並在歐亞大陸形成範圍更廣的反美陣線。

諷刺的是，俄羅斯2006年至2010年期間投票支持聯合國安理會的多項決議，使伊朗經濟困境雪上加霜，如今俄國卻轉向伊朗尋求軍事和財政援助。

阿吉齊說，伊朗期盼俄羅斯將於某個時候予以回報，提供伊朗一再要求的軍事設備，例如先進戰鬥機、俄羅斯蘇愷35（Su-35）戰機，或更先進的防空系統。

伊朗持續受到制裁，雖使無人機銷售受限，但烏克蘭戰爭對伊朗無人機的影響，可能與亞美尼亞-亞塞拜然衝突對土耳其無人機的影響一樣，證明自家無人機在國際衝突中的能力及性能。

埃赫特沙米指出，伊朗還未取得突破成為可靠的軍火商，但是俄國使用伊朗無人機可能會改變這種印象。

他說，「雖然伊朗的無人機還沒有顯著的經濟價值，但它們確實具有巨大的政治重要性。世界越看到它的軍事實力，德黑蘭這些人就越感到自在。當然，對於伊朗來說，這是震懾戰略的重要部分」。（編輯：韋樞）1111101