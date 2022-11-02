平凡老師變聖戰教母 美國女子投身IS判刑20年

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（中央社維吉尼亞州亞歷山卓1日綜合外電報導）1名美國女子今天遭美國法院判處20年徒刑，她皈依伊斯蘭教並在敘利亞加入聖戰士團體「伊斯蘭國」（Islamic State），領導1個全女子軍營。

法新社報導，在堪薩斯州1座農場出生、現年42歲的福祿克-埃克倫（Allison Fluke-Ekren）今天在維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）聯邦法院對恐怖犯罪指控認罪後，法官布林克馬（Leonie Brinkema）判處她最高刑期。

福祿克-埃克倫聲稱自己受到土耳其出生的第2任丈夫操控，但布林克馬並不採信，「你顯然是個非常聰明的女人」，「毫無疑問，你為恐怖組織提供重要支持」。

聯邦檢察官帕瑞克（Raj Parekh）說，8年多來，福祿克-埃克倫在利比亞、伊拉克和敘利亞戰區「大肆犯下恐怖主義犯罪」，包括培訓其他婦女和年輕女孩為伊斯蘭國發動攻擊。

帕瑞克說，福祿克-埃克倫使用阿姆瑞吉（Umm Mohammed al-Amriki）這個名字，「實際上成了伊斯蘭國的女皇」，「她對年輕女孩洗腦，訓練她們殺人」。

福祿克-埃克倫是少見能在伊斯蘭哈里發國（Islamic Caliphate）位居要職的美國女性。伊斯蘭哈里發國現已垮台。

法官的判決中，赫見福祿克-埃克倫其中1名女兒的驚人證詞。

13歲就嫁給敘利亞伊斯蘭國戰士的雷拉（Leyla Ekren）說，母親「渴望控制和權力」，才會幹下這些行為。

雷拉說：「我想讓大家看看她是什麼樣的人。」

雷拉說：「她在（敘利亞）拉卡（Raqqa）拋棄我，把我丟給強暴我的人。」她指的是她的伊斯蘭國戰士丈夫。

福祿克-埃克倫的兒子也在給法庭的書面聲明中表示，他的母親是個「對孩子沒有愛的怪物」。

身穿深綠色囚服和黑色頭巾的福祿克-埃克倫出庭時要求法官「從輕量刑」判處僅兩年監禁。她說：「我對自己的選擇深感遺憾，對於因我行為受到傷害的人，我請求原諒。」

帕瑞克說，福祿克-埃克倫出生在1個「充滿愛和穩定的家庭」，曾被視為「有天賦」的學生，「她的背景完全無法解釋她的行為」。

生了兩名孩子後，福祿克-埃克倫離開第1任丈夫，負笈堪薩斯大學（University of Kansas），在那裡她嫁給同學並成為穆斯林，後來自印第安納州1所大學取得教學證書。

她和第2任夫婿生了5個孩子，另又收養1人。

2008年，這家人移居埃及，2011年再搬到利比亞。帕瑞克說，到了利比亞後，福祿克-埃克倫開始執著於追求權勢，訓練年輕女性了解極端主義意識形態，接續發生暴力攻擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111102