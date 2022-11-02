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推特更多主管離職 高層快走光

2022/11/2 13:46（11/3 15:36 更新）
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（中央社紐約1日綜合外電報導）根據聲明以及直接知情人士，社群媒體平台推特（Twitter）高階管理人員持續出走，過去幾天，包括廣告和行銷主管在內的高層陸續離開公司。

路透社援引消息人士報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）上週以440億美元收購推特後，解僱推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）、財務長西格爾（Ned Segal）以及法律事務和政策主管蓋德（Vijaya Gadde）。

推特客戶事務長帕森奈特（Sarah Personette）今天推文說，她已於上週辭職。這讓廣告商對馬斯克領導的推特會如何改變更感不確定。

人資長布蘭德（Dalana Brand）今天也在社群平台領英（LinkedIn）宣布，她已於上週辭職。核心技術總經理卡德威（ Nick Caldwell）在推特證實離職，昨晚已將個人資料改為「前推特主管」。

知情人士告訴路透社，推特行銷長柏蘭德（Leslie Berland）、消費者產品主管蘇利文（Jay Sullivan）等人也已離職。目前不清楚他們是自行辭職，還是被要求離開。

多名與路透社談話的員工表示，有關公司未來的溝通仍舊很少，原定明天舉行的全體員工會議也已取消。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111102

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