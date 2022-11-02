美去年下半通報793起勒贖軟體攻擊 3/4與俄有關

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國財政部今天公布的分析顯示，美國金融犯罪執法機關2021下半年接獲的勒贖軟體通報案件中，3/4使用的是俄羅斯駭客製作的軟體。

路透社報導，自2020年底起，美國關鍵基礎設施遭遇的勒贖軟體攻擊，數量與嚴重性都增加。美國財政部下轄部門「金融犯罪執法網絡」（FinCEN）在因應這種情況的分析報告中說，FinCEN去年共接獲1489件勒贖軟體相關申報，價值逼近12億美元，較前一年增加188%。

報告表示，FinCEN在2021下半年獲報的793起勒贖軟體案件中，75%「與俄羅斯、俄國代理人或代替俄國行動的人有關」。

華府本週邀集36國、歐洲聯盟（EU）以及全球13家企業的人員一同開會，以因應勒贖軟體威脅日增，以及非法使用加密貨幣等其他網路犯罪。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）告訴與會人員：「我們聚集在此，因為我們知道勒贖軟體依然對全球被害人構成重大威脅，且持續讓惡劣行為人獲利。」

勒贖軟體會把被害人的檔案加密，駭客接著會要求被害人支付加密貨幣贖金，來換取解密方法，有時金額高達數以百萬美元計。

美國財政部一名官員今天表示，財政部上月擊退一個親俄駭客團體的網路攻擊、防止服務中斷，堪稱財政部加強因應金融系統網路安全的範例。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111102