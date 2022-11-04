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美國擬軍售F-16戰機 土耳其：可望兩個月內批准

2022/11/4 16:09
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（中央社伊斯坦堡3日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，美國批准向土耳其銷售F-16戰機的過程進展順利，可能在未來一至兩個月內完成。

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其採購F-35戰機落空後，於去年10月向美國提出要求，希望購買40架洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）研製的F-16戰機，並為現有戰機購入近80套現代化裝備，以更新土國空軍戰力。

美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）引述卡林今晚接受專訪時所說，美國總統拜登（Joe Biden）的政府正對此議題作出真誠努力。

被問到美國是否會向土耳其出售F-16戰機時，卡林指出：「給出明確的預測並不容易，但看起來這一過程很有可能在未來一兩個月內完成。」

「當這情況實現時，F-16的問題，現代化及購買新的F-16都會獲得解決。」

美國國會於過去幾年對土耳其的觀感變差，因為土耳其取得俄羅斯製造的防禦飛彈系統後，美國曾祭出制裁，也把土耳其排除在F-35戰機開發計畫之外。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1111104

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