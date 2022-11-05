每天虧1.3億 馬斯克稱推特大裁員別無選擇

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（中央社舊金山4日綜合外電報導）推特（Twitter）今天解雇半數員工，但表示負責杜絕不實資訊的部門裁減幅度相對較小。在馬斯克完成收購後，廣告商因對今後推特的內容審核有疑紛抽回預算。

路透社報導，馬斯克在推特上談到裁員時說：「不幸的是，公司每天損失逾400萬美元（約新台幣1.3億），我們別無選擇。」他還說被裁人員都獲得3個月資遣費。

社群媒體推特（Twitter Inc）的員工推文表示，負責聯繫、內容策畫、人權和讓機器學習道德的部門及一些產品和工程團隊都遭大幅裁員。

新老闆馬斯克（Elon Musk）入主後，推特一週來經歷混亂和對未來的不確定性。世界首富馬斯克今天發推文表示，推特正經歷廣告商撤資而「營收大減」。

馬斯克將損失歸咎於一個民權組織聯盟，後者敦促推特的廣告商如發現馬斯克拋棄內容審核保障措施，就暫停在推特投放廣告。美國關鍵的期中選舉將於8日登場，推特運作前景讓外界擔憂加劇。

推特裁員後，施壓的民權聯盟表示他們還會將壓力升級，並要求各大品牌撤下他們在推特投放的全球廣告。

推特原本對裁員規模三緘其口，直到當天稍晚，推特的安全與誠信部門主管羅思（Yoel Roth）發文，才證實路透社本週稍早看到的內部計畫，預計裁員將影響約3700人，即50%的員工。

根據提交給加州就業局的文件，其中有784人是舊金山總部的員工，199人來自聖荷西和洛杉磯的員工。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111105