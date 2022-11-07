日本擬研發「移動式」碼頭 以利戰時保衛琉球群島

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本媒體報導，政府當局正計畫研發「移動式碼頭」，目的是確保台海爆發戰爭時，自衛隊可在東海島嶼快速部署，以保衛琉球群島。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，防衛省計畫在數年內預備好「臨時港口」，以利日本在台灣或其他地方爆發武裝衝突時保衛琉球群島（日本稱南西諸島）。琉球島鏈從九州一路延伸至台灣附近，其中許多島嶼缺乏大型港口設施。

上述計畫包含在防衛省2023財政年度的預算計畫內，惟具體金額並未列出。根據計畫，專家將研究讓移動式碼頭易於運輸、組裝，以及承受海浪衝擊與海水侵蝕的技術，相關工作最早將於明年4月開始。

據報導，移動式碼頭將由能漂浮材料製成，以利從船艦上卸下人員、物資、裝甲車輛和其他設備。這種碼頭可讓原本僅有小型港口的島嶼將碼頭延伸至外海，且若大型港口遭到破壞，也能利用移動式碼頭替代。

自衛隊運輸艦總長178公尺，吃水深度6公尺。目前琉球群島離台灣最近的先島群島中，只有2個港口可以容納這麼大的船隻。

一旦台灣發生武裝衝突，先島群島和琉球群島都可能淪為戰場。日本前防省衛官員8月進行兵棋推演時，也模擬了中國同時入侵台灣並登陸釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的情況。

移動式碼頭不僅可以協助自衛隊在島上部署部隊，平時也有助大型船隻疏散當地居民。

除軍事用途之外，移動碼頭也可以用緊急救災，如運輸消防車等。（譯者：施施/核稿：林治平）1111107