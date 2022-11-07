更多編輯台推薦新聞：
影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本擬研發「移動式」碼頭 以利戰時保衛琉球群島

2022/11/7 17:11（11/7 17:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日經亞洲報導，日本政府當局正計畫研發「移動式碼頭」。（圖取自日經亞洲網頁asia.nikkei.com）
日經亞洲報導，日本政府當局正計畫研發「移動式碼頭」。（圖取自日經亞洲網頁asia.nikkei.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本媒體報導，政府當局正計畫研發「移動式碼頭」，目的是確保台海爆發戰爭時，自衛隊可在東海島嶼快速部署，以保衛琉球群島。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，防衛省計畫在數年內預備好「臨時港口」，以利日本在台灣或其他地方爆發武裝衝突時保衛琉球群島（日本稱南西諸島）。琉球島鏈從九州一路延伸至台灣附近，其中許多島嶼缺乏大型港口設施。

上述計畫包含在防衛省2023財政年度的預算計畫內，惟具體金額並未列出。根據計畫，專家將研究讓移動式碼頭易於運輸、組裝，以及承受海浪衝擊與海水侵蝕的技術，相關工作最早將於明年4月開始。

據報導，移動式碼頭將由能漂浮材料製成，以利從船艦上卸下人員、物資、裝甲車輛和其他設備。這種碼頭可讓原本僅有小型港口的島嶼將碼頭延伸至外海，且若大型港口遭到破壞，也能利用移動式碼頭替代。

自衛隊運輸艦總長178公尺，吃水深度6公尺。目前琉球群島離台灣最近的先島群島中，只有2個港口可以容納這麼大的船隻。

一旦台灣發生武裝衝突，先島群島和琉球群島都可能淪為戰場。日本前防省衛官員8月進行兵棋推演時，也模擬了中國同時入侵台灣並登陸釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的情況。

移動式碼頭不僅可以協助自衛隊在島上部署部隊，平時也有助大型船隻疏散當地居民。

除軍事用途之外，移動碼頭也可以用緊急救災，如運輸消防車等。（譯者：施施/核稿：林治平）1111107

延伸閱讀
提防中國 美日聯手在日本部署MQ-9死神無人機部隊日本防衛省罕見公布飛彈不足 分析指意增國防預算北韓頻射彈 日本強化飛彈防禦將建造配備神盾系統新艦日本將在琉球群島增設燃料彈藥庫 為台灣有事準備
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族