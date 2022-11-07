小馬可仕任命CNN北京分社前社長接駐中國大使

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菲律賓總統小馬可仕任命CNN北京分社前社長吉米（Jaime FlorCruz）接任駐中國大使，正待國會任命委員會通過任命案。圖為吉米9月3日舉行回憶錄「77屆：我的同學們如何改變中國」新書發表會。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年11月7日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）菲律賓駐中國大使懸缺近7個月，總統小馬可仕已任命中文流利、有「中國通」之稱的CNN北京分社前社長吉米（Jaime FlorCruz）接任，但尚待國會任命委員會通過任命案。

吉米於2014年退休，卸下有線電視新聞網（CNN）北京分社社長一職。他回覆中央社記者簡訊證實任命案，但除此之外不願多談。

吉米與菲律賓駐中國前大使羅瑪納（Jose Santiago Romana）等一行15名青年領袖，1971年不顧馬尼拉當局禁令赴中參訪，卻因菲律賓前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）宣布戒嚴，被迫滯留中國，期間遭遇文化大革命，又成為美國媒體駐中國記者，讓他見證中國近50年來的歷史與變革。

吉米於1977年進入北京大學歷史系就讀，中國國務院總理李克強和前中共中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來都是他的同學。他今年9月發表回憶錄「77屆：我的同學們如何改變中國」，細數在中國經歷。

菲律賓國會任命委員會（CA）10月22日在「馬尼拉時報」（Manila Times）和「馬尼拉標準報」（Manila Standard）刊登公告，指小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已將駐中國、加拿大及奧地利大使人選提交任命委員會。

根據這項公告，吉米被任命為菲律賓駐中國特命全權大使，兼任駐北韓和蒙古國大使。

羅瑪納今年4月在大陸安徽省病逝後，菲律賓駐中國大使一職懸缺至今。

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吉米去年12月接受中央社專訪，談到馬尼拉和北京的南海主權爭議。他表示，近幾年中國愛國主義情緒越來越高漲，「愛國主義就包括了地理上的主權，所以香港問題出來了，台灣問題出來了，南海問題出來了」。

吉米當時說：「我們菲律賓正好處在南海，所以我覺得我們沒辦法，只能面臨這樣的事實。只能希望各方在這個問題上要站得高一點，最起碼要繼續商談，不要引起戰爭。這是我個人的希望。」（編輯：韋樞）1111107