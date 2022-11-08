日本調查：氣溫降到18度逾半數民眾想吃鍋

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本氣象新聞公司（Weathernews）日前進行調查發現，當氣溫降到攝氏18度時，逾半數日本民眾就會想吃火鍋。以地域來看，又以西日本地區民眾特愛吃鍋，也願花較多錢吃鍋。

日本時事通信社報導，這項調查是在今年10月中旬透過智慧型手機APP，以全日本使用者為對象詢問「現在想不想吃鍋」，總計獲得約2萬5000件回覆。

根據回覆地點及氣溫進行分析，在氣溫28度的地方回答想吃鍋的比率雖然只有18%，但這個比率隨著氣溫降低成反比增加，到18度時有53%回答想吃鍋。

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另外一項針對秋天及冬天吃鍋頻率的調查，也得到約1萬1000件回覆，其中約4成受訪者表示「每週吃一次以上」，且西日本地區民眾吃鍋傾向明顯，從都道府縣來看的話，排序前5名依序為和歌山縣、高知縣、山口縣、廣島縣及大阪府；排序最後一名是日本最南邊的沖繩縣。

至於每人每次花多少錢在家裡吃鍋，前幾名也是西日本地區，最多的是山口縣的1475日圓（約新台幣321元）；而花費最低的則是秋田縣的922日圓。全國平均金額為1105日圓。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111108