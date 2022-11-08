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馬斯克曾稱支持言論自由 推特藍勾勾用戶改名模仿他遭停權

2022/11/8 17:13（11/8 18:57 更新）
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通過身分驗證的推特帳號可獲藍勾勾標記，但推特新執行長馬斯克上任後，部分熱門藍勾勾帳號把用戶名稱改成他的名字，以測試他對言論自由的承諾。（圖取自Unsplash圖庫）
通過身分驗證的推特帳號可獲藍勾勾標記，但推特新執行長馬斯克上任後，部分熱門藍勾勾帳號把用戶名稱改成他的名字，以測試他對言論自由的承諾。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）通過身分驗證的推特帳號可獲藍勾勾標記。推特新執行長馬斯克上任後，部分熱門藍勾勾帳號把用戶名稱改成他的名字，測試他對言論自由的承諾，這些帳號隨即陸續遭到停權。

法新社報導，美國喜劇演員凱西葛里芬（Kathy Griffin）的帳號也在被停權之列，她擁有200萬名追蹤者。

曾聲稱「絕對支持言論自由」的馬斯克（Elon Musk）昨天推文說，推特（Twitter）用戶若在沒有明確表示為「模仿」的情況下冒充他人，將被永久停權。

帳號@h3h3productions把用戶名稱改成馬斯克，雖有註明是「模仿」帳號，但仍被停權。

用戶@jephjacques把顯示名稱改成馬斯克，並發布一連串推文，諷刺馬斯克在推特事必躬親的做法，例如：「嘿！大家可以暫停一下不要推文嗎？我來不及自己審核（內容）。」這個帳號有超過8萬人追蹤，不久就被停權。

有人在推特發文稱凱西葛里芬的帳號被停權，馬斯克本人還回覆推文，導致外界更傾向相信他親自參與決策，以封禁那些把他當攻擊目標的帳號。

凱西葛里芬在帳號被停權後，改用已故母親的帳號發文。對此馬斯克還開玩笑說：「其實她是因為假冒一名喜劇演員而遭停權。」

帳號@TipItMaggieG把用戶名稱改成馬斯克，並推文表示：「是說…這個笑話是偷來的，你這混蛋。大家張貼這個笑話已經好幾小時了，沒創意的傢伙。聽好，拜託加油努力經營這間公司，它曾經意義非凡。」

還有其他用戶以「#放過凱西葛里芬」（#FreeKathy）的標籤參與這場風波，包括電影「星際大戰」（Star Wars）演員馬克．哈米爾（Mark Hamill）等人。

馬斯克上月底以440億美元價格完成收購推特，迄今尚未詳述營利計畫。

他目前採取的行動包括裁掉全球半數員工，並宣布藍勾勾認證服務不再免費，改為每月收費8美元。

他今天還談到美國期中選舉，呼籲「思想獨立的選民」票投給共和黨。他說：「共享權力可抑制兩黨最糟糕的濫權行為，所以我建議投票讓共和黨控制國會，因為總統（拜登）是民主黨籍。」（譯者：曾依璇/核稿：施施）1111108

部分用戶以「#放過凱西葛里芬」（#FreeKathy）的標籤參與這場風波。（圖取自推特網頁twitter.com）
部分用戶以「#放過凱西葛里芬」（#FreeKathy）的標籤參與這場風波。（圖取自推特網頁twitter.com）
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