推特易主 氣候誤導訊息恐激增引發憂慮

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）參加聯合國COP27峰會的領袖們正為對抗暖化傷腦筋，但全球首富馬斯克收購推特（Twitter）後，否認氣候變遷者在這個社群媒體上更能自由發揮，來阻撓相關行動並為企業「漂綠」。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）自詡為「言論自由絕對主義者」，入主推特後解雇了數千名員工，上週離職的人中包括可持續發展主管鮑以爾（Sean Boyle）和朱諾德（Casey Junod）。

馬斯克承諾將減少推特的內容限制，並在收購之後宣布計畫建立一個「內容審核委員會」（content moderation council）來檢討各項政策。

曾發表有關氣候誤導訊息相關研究的哈佛大學科學史教授奧瑞斯克（Naomi Oreskes）表示：「目前還不清楚馬斯克先生真正的打算。然而…他若取消所有內容審核作法，我們可以預期虛假訊息會激增，同時增加的還有誤導和漂綠廣告。」

「漂綠」（greenwashing）意指企業透過訊息和象徵性姿態，誤導大眾對他們為地球所造成影響的認知。

奧瑞斯克說：「我們也許還會看到針對氣候科學家和擁護者、特別是女性的仇恨言論有所增加。」

馬斯克收購推特後，一名氣候記者推文稱，他在該平台上接獲死亡威脅。法新社請他就此作評論，他未立即回應。

研究人員和倡議人士說，儘管各大社交平台宣布採取措施，但氣候誤導訊息正蓬勃發展，破壞人們對氣候變遷的信念以及所需因應行動。

推特與臉書（Facebook）、Google等其他科技巨頭皆表示，他們正採取行動降低虛假說法的能見度。

推特被收購前，其政策表明「禁止在推特上發布與氣候變遷科學共識矛盾的誤導性廣告」。

不過「戰略對話研究所」（Institute for Strategic Dialogue）今年的一項詳細研究稱，以「否認、欺騙和拖延」氣候相關行動為目的之訊息，在社群媒體上很普遍。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1111108