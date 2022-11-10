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拜登：馬斯克與其他國家關係值得探究

2022/11/10 09:28（11/10 09:41 更新）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）全球首富馬斯克（Elon Musk）收購社群媒體公司推特（Twitter）後，沙烏地阿拉伯企業集團入股引發疑慮。美國總統拜登今天表示，他認為馬斯克與其他國家的關係值得探究。

拜登在一場記者會上被問到，他是否認為馬斯克對國家安全構成威脅，以及馬斯克接受沙烏地阿拉伯企業集團協助收購推特，美國政府是否應該調查；拜登答以上述言論。

路透社報導，拜登說：「我覺得馬斯克與其他國家的合作和/或技術關係都值得探究。」

「無論他是否做了不恰當的事。我沒有這個意思，只是說這些事值得探究。」

白宮上月表示，外傳美國正在討論對馬斯克的一些事業展開國安審查，包括推特在內，這些消息「不實」。

馬斯克收購推特後，外界擔憂電動車大廠特斯拉（Tesla）等其他由他掌舵的企業，可能會遭試圖控制線上言論的國家施壓。馬斯克同時兼任特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）等數家企業的執行長。

特斯拉在中國上海經營一家工廠，產量約為特斯拉去年全球交車量的一半。

馬斯克先前替解決中國與台灣的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局。他也說過，中國曾試圖要他保證不會在中國提供SpaceX的星鏈（Starlink）網路服務。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1111110

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