尹錫悅失言風波延燒 MBC記者疑遭報復遭禁搭專機

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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅即將出訪東南亞參加峰會，總統辦公室卻爆出以報導有失偏頗為由，禁止MBC電視台採訪團搭乘總統專機隨行，遭記者聯盟痛批是在打壓新聞自由。

韓國MBC電視台9月間曾播出一段尹錫悅在紐約與美國總統拜登會面後，疑似以粗話提及拜登及美國國會的畫面，引發爭議。

根據播出畫面，拜登在活動中承諾提供60億美元對抗愛滋病、肺結核及瘧疾，但尹錫悅在合照結束下台後向幕僚說：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」在影片字幕中，MBC使用星號來代替韓語粗話，同時將影片原音播出。

尹錫悅後來出面回應，稱與事實不符的報導破壞同盟關係，可能為國民招致危害。

美聯社今天報導指出，總統尹錫悅明天將啟程前往在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會以及在印尼舉行的20國集團（G20）峰會，行前，尹錫悅辦公室通知MBC電視台說，屆時不會提供這家電視台「報導協助」，理由是MBC對外交議題「一再扭曲事實且報導有失偏頗」。

尹錫悅今天強調這個決定攸關著「重要的國家利益」，他說：「總統花費那麼多人民納稅錢出國訪問，是因為這攸關重要的國家利益，這也是為什麼我們向報導外交與安全議題的記者提供協助。（我）希望大家能以這個觀點理解這項決定。」

MBC電視台在提供給美聯社的聲明中說，尹錫悅辦公室漠視新聞自由與民主原則，還說MBC仍將安排記者搭乘其他班機，前往柬埔寨與印尼報導尹錫悅的海外訪問，以滿足「公眾知的權利」。

韓國記者協會（Journalists Association of Korea）、國家媒體工作者聯盟（National Union of Media Workers）等媒體組成的記者組織聯盟發表聲明，要求尹錫悅辦公室撤回他們口中「違憲且不合乎歷史的報導限制」，並要求涉及此決定的總統府官員下台。

他們強調，「總統專機是靠人民納稅錢運作，每家媒體都要自掏腰包支付採訪成本」。

記者組織聯盟將此事與前美國總統川普執政時，美國有線電視新聞網（CNN）記者阿科斯達（Jim Acosta）因在記者會上與川普激烈交鋒，採訪證遭白宮取消一事相提並論。

記者組織聯盟表示：「報導並監督身為公眾人物的總統如何履行公共職責，是民主不可或缺的一部分。總統辦公室把記者搭乘總統專機與使用私人財產一事混為一談，並把此事視為尹錫悅個人的慈善之舉，著實讓我們驚訝。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1111109