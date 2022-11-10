巴基斯坦前總理重啟長征 外界關注軍方如何因應

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（中央社記者林行健新德里10日專電）巴基斯坦前總理伊姆蘭汗在中彈休養1週之後，今天重啟「長征車隊」與現任政權及軍方做抗爭，觀察人士認為，政治衝撞勢將升級，而軍方如何因應將是觀察重點。

伊姆蘭汗（Imran Khan），今年4月在國會的不信任投票中遭到罷黜。他認為自己仍有足夠民意支持，10月29日率領車隊「長征」，打算從拉合爾（Lahore）前進首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），訴求是提前舉行大選。

但車隊在經過古治蘭瓦拉（Gujranwala）市集時，遭人開槍掃射，伊姆蘭汗被子彈碎片擊中受傷，車隊因而停止行進。

當地時間今天傍晚左右，車隊在巴基斯坦正義運動黨（PTI）副主席（Shah Mahmood Qureshi）的率領下，從華西拉巴德（Wazirabad）重新出發；華西拉巴德距伊斯蘭馬巴德約190公里。

黨主席伊姆蘭汗並未到場，但透過影片號召民眾參加，PTI在推特發布了支持者站滿街頭的影片。

伊姆蘭汗受傷後曾在病榻前指控現任總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）、內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）和軍方高層策劃了刺殺行動，但未提供證據，三方也都否認指控，軍方更是罕見為此召開記者會駁斥。

巴基斯坦媒體The News今天報導，夏巴茲．夏立夫昨天在倫敦與兄長納瓦茲．夏立夫〈Nawaz Sharif）會面4小時，並向媒體強調不會屈服在伊姆蘭汗的壓力之下，選舉將照原訂時程舉行，車隊若生事將依法處理。

軍方干政在巴基斯坦行之有年，伊姆蘭汗最近聲稱在他擔任總理期間，軍方也曾多次干預人事任命，且阻撓政府採用電子投票機以杜絕選舉舞弊。

雖然伊姆蘭汗自己也是在軍方支持下上位，但最近與軍方對抗塑造出正義形象，加上「遇刺」受傷引發同情，民間聲勢大漲。

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即使如此，大西洋理事會（Atlantic Council）南亞中心（South Asia Center）巴基斯坦倡議（Pakistan Initiative）主任尤努斯（Uzair Younus）認為，若以巴基斯坦歷史來看，想以民氣來迫使軍方屈膝並不容易。

多數觀察人士認為，巴基斯坦政治風暴在未來幾個月間只會愈演愈烈，讓通貨膨脹、大洪水造成的經濟困境雪上加霜，而軍方將如何因應局勢，將是觀察焦點。（編輯：黃自強）1111110