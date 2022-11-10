馬斯克傳出又對推特員工開刀 不再允許遠距工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約10日綜合外電報導）美國媒體今天報導，全球首富馬斯克買下社群媒體巨擘推特（Twitter）後，在寫給員工的首封電子郵件中表示，推特員工將不再能夠遠距辦公，且每週必須待在辦公室至少40小時。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）以440億美元買下受歡迎的推特後，短短2週內已經裁掉一半人力及數名高層主管，並宣布一系列動作，包括推出每月收費8美元（約新台幣253元）的Twitter Blue訂購服務，內容涵蓋擁有藍勾勾身分認證。

彭博（Bloomberg News）報導援引馬斯克寫給員工的電郵，他在信中還表示，希望未來訂購收入能占到推特的一半營收。

推特在今年3月恢復辦公室實體上班時表示，員工如果想要仍然可以遠距工作。

馬斯克對推特員工的新要求，呼應他掌有的其他企業如美國太空探索科技公司（SpaceX）和電動車大廠特斯拉（Tesla）所採取的政策。馬斯克也要求這兩家公司的職員每週在辦公室工作時數須達40小時。

推特並未立即回應路透社的置評要求。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111110