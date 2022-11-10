更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

馬斯克傳出又對推特員工開刀 不再允許遠距工作

2022/11/10 23:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約10日綜合外電報導）美國媒體今天報導，全球首富馬斯克買下社群媒體巨擘推特（Twitter）後，在寫給員工的首封電子郵件中表示，推特員工將不再能夠遠距辦公，且每週必須待在辦公室至少40小時。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）以440億美元買下受歡迎的推特後，短短2週內已經裁掉一半人力及數名高層主管，並宣布一系列動作，包括推出每月收費8美元（約新台幣253元）的Twitter Blue訂購服務，內容涵蓋擁有藍勾勾身分認證。

彭博（Bloomberg News）報導援引馬斯克寫給員工的電郵，他在信中還表示，希望未來訂購收入能占到推特的一半營收。

推特在今年3月恢復辦公室實體上班時表示，員工如果想要仍然可以遠距工作。

馬斯克對推特員工的新要求，呼應他掌有的其他企業如美國太空探索科技公司（SpaceX）和電動車大廠特斯拉（Tesla）所採取的政策。馬斯克也要求這兩家公司的職員每週在辦公室工作時數須達40小時。

推特並未立即回應路透社的置評要求。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111110

馬斯克
推特灰勾勾啟用數小時取消 馬斯克：未來會做很多蠢事 拜登：馬斯克與其他國家關係值得探究
推特
馬斯克接手推特後大裁員 聯合國專員籲尊重人權 推特證實裁撤50%員工 內容審核功能不受影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族