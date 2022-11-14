斯洛維尼亞首出女總統 川普夫人前律師當選

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（中央社斯洛維尼亞首都盧布里雅納13日綜合外電報導）斯洛維尼亞選民今天把票投給皮耶茨穆沙（Natasa Pirc-Musar），讓曾擔任美國前總統川普夫人梅蘭妮亞委任律師的她成為斯國首位女總統。

綜合法新和路透社報導，在開完99%選票後，54歲的皮耶茨穆沙第2輪大選得票率達53.86%；她的競爭對手、右翼政客及前外長的洛迦（Anze Logar）得票率46.14%。

選舉委員會數據顯示，這次投票率僅49.9%。

皮耶茨穆沙宣布勝選後向媒體表示「我將盡全力擔任一位真正的全民總統，為基本和憲政人權奮鬥，為民主權利和民主而努力」。

「斯洛維尼亞選擇了一位相信歐盟的總統，相信歐盟成立時所基於的民主價值觀。我將傾盡全力，讓政壇在戰略議題上團結一致。」

儘管斯洛維尼亞總統大多屬象徵性，但仍有三軍統帥身分，可提名包括中央銀行行長在內的高層官員，但多數人事提名都須獲國會通過。

還曾當過電視主播的皮耶茨穆沙在今天決選前告訴法新社「總統不能是隱形的…不能沒有意見…我在發聲上向來不退縮」。

身為律師，皮耶茨穆沙過去曾受聘在川普任內協助斯洛維尼亞出生的梅蘭妮亞維護利益，阻止企業想打著梅蘭妮亞名號販售商品。

斯洛維尼亞是歐盟及北大西洋公約組織（NATO）成員國，皮耶茨穆沙下個月底將取代活躍政界30年的巴荷（Borut Pahor）成為總統。

因常用社群網站Instagram而獲民眾暱稱「IG總統」的巴荷，因已做滿2個5年任期不得再選。

選民平特（Uros Pinter）在首都盧布里雅納（Ljubljana）投完票時說：「我認為是選出女總統的時候了。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1111114