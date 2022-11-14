馬斯克黑暗中燭光視訊 談天說地聊工作量暴增

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（中央社印尼努沙杜阿14日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天在黑暗中燭光下坐著，透過視訊參與一場G20峰會場邊會議，身穿印尼傳統蠟染上衣的他談天說地，聊到近況則是買下推特後工作量暴增。

法新社報導，馬斯克透過視訊向聚集印尼峇里島（Bali）20國集團（G20）峰會場邊的企業領袖演說，只是他的背景一片黑，只看得到臉和手。他聊到未來願景時提到深層隧道和火箭旅行，還有外星人。

他告訴主持人印尼大亨巴克利（Anindya Bakrie）：「我們在連線前3分鐘停電，這是為何我完全處於黑暗之中。」

路透社報導，目前不清楚馬斯克是在哪裡視訊，但根據追蹤馬斯克私人飛機的推特（Twitter）帳號@ElonJet，他的私人飛機自週末以來一直停在德州奧斯汀（Austin）。

馬斯克說：「我就看著這個視訊螢幕，感覺超詭異。我坐在黑暗中，旁邊有燭光。」

馬斯克被問到為何沒有前往峇里島，這位推特新老闆開玩笑說，在收購社群媒體巨擘推特後，他的「工作量最近暴增」。

對於這宗引發熱議的收購案後續發展，包括解僱數千名員工及對推特用戶酌收帳號認證費用，馬斯克幾乎沒有其他可多說的。他支持推特上更多影片，並致力讓內容創作者獲利。

撇開推特，話題轉向在地下深處挖掘隧道，以對付塞車問題，以及火箭在不到一小時的時間內環繞世界，還談到未來可能發現外星生命。

他說：「也許我們會發現外星文明或發現數百萬年前存在的文明。我認為上太空探索銀河系會相當有趣。」

馬斯克不僅是電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長，也是太空探索科技公司（SpaceX）老闆。

馬斯克表示，要對抗塞車問題，挖隧道比研發飛行汽車好，因為車輛「會掉到你的頭上」，也會影響隱私。

雅加達當局曾邀請馬斯克以印尼作為SpaceX火箭的發射地點，並指出靠近赤道的位置好處。

但馬斯克表示，他希望看到世界各地都有火箭平台，讓大家能夠以20倍音速「飛到世界的另一端」。

他說：「我認為，如果能在不到1個小時內飛到世界任何地方，將真正打開世界。」（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1111114