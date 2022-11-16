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特斯拉月增2起死亡車禍 均與駕駛輔助系統有關

2022/11/16 19:45
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國政府今天公布的數據顯示，電動車大廠特斯拉告訴美國汽車安全監管機關，在截至10月15日的1個月內，特斯拉Model 3共發生2起與先進駕駛輔助系統有關的死亡車禍。

路透社報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）自6月開始，公布由汽車製造商提供與駕駛輔助系統有關的車禍報告數據，例如特斯拉（Tesla Inc）的Autopilot自動輔助駕駛系統。

國家公路交通安全管理局今天表示，他們「已審查這些車禍並適時追蹤…執法過程中使用許多資料來源」。

國家公路交通安全管理局2021年6月發布一項命令，要求汽車製造商和科技公司立即報告涉及先進駕駛輔助系統（ADAS）的所有車禍，以及配備自動駕駛系統的車輛在公共道路上測試時的撞車事故。

國家公路交通安全管理局今天表示，它使用汽車製造商依照2021年命令提出的數據，作為調查的一部分。

自2021年7月以來報告的18起與駕駛輔助系統有關的致命車禍中，幾乎都與特斯拉汽車有關。

國家公路交通安全管理局強調，各車商追蹤車禍事故的方式不同，由於缺乏全面性指標追蹤每個系統的使用範圍和車禍報告方式，並不鼓勵以此比較各車商間的性能。

另外，自2016年以來，國家公路交通安全管理局已針對疑似使用Autopilot等先進駕駛輔助系統的特斯拉車輛撞車事故，展開38項特別調查。

整體而言，這些與特斯拉相關的調查中，共有19人死於車禍。

面對詢問，特斯拉沒有做出回應。

特斯拉曾表示，Autopilot允許車輛在車道內自動踩煞車和行進，但不能夠自動駕駛。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1111116

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