馬斯克承認獨斷但為天價薪酬辯護：箇中苦無法言喻

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（中央社德拉瓦州威明頓16日綜合外電報導）電動車商特斯拉執行長馬斯克今天在法庭上表示，他曾未經董事會同意做出關於特斯拉的決定，但為自己560億美元的薪酬方案辯護。

路透社報導，特斯拉（Tesla）股東托內塔（Richard Tornetta）2018年控告馬斯克（Elon Musk）與董事會，希望證明馬斯克是利用他對特斯拉董事會的主導地位獲得天價薪酬方案，卻不用在特斯拉從事全職工作。

托內塔委任律師瓦拉洛（Greg Varallo）稱馬斯克薪酬方案設定的目標很容易達到，但遭馬斯克駁斥。

馬斯克以幾乎聽不到的聲音低語說：「這中間的苦無法言喻。」他說，他努力讓公司從2017年瀕臨倒閉到爆炸性成長，「這種苦我不希望任何人經歷」。

瓦拉洛屢屢想把特斯拉描繪成馬斯克大權一把抓的公司，還設法凸顯馬斯克多次置董事會於不顧。

舉例來說，馬斯克說過，他曾單方面要求特斯拉不再接受比特幣付款，坦承在董事會不知情的情況下，10月告訴分析師，特斯拉董事會正考慮買回100億美元股票。

但這些證詞無法證明誰決定馬斯克2018年的薪酬，也無法斷定這數字是應他要求，還是經過與董事會協商而成。

馬斯克是在德拉瓦州（Delaware）法院作證時發表上述言論，這次出庭主要為捍衛他在特斯拉高達560億美元薪酬方案的合理性。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111117