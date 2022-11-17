越南暫停雅思測驗 學生出國趕考帶動旅遊商機

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（中央社記者陳家倫河內17日專電）越南雅思測驗日前暫停舉辦，急著取得成績的學生只好趕往周邊國家應考，不少旅行社趁機推出「雅思考試旅遊套餐」賺取機會財；業者指出：「觀光結合考試的旅遊行程，一點都不難安排。」

越南快訊（VnExpress）報導，越南教育與培訓部日前以管控品質為由，要求舉辦語文測驗的單位與機構必須完成相關批准手續。

越南的雅思（IELTS）考試隨後於10日起暫停；此外，部分關於日文、漢語、韓語的測驗也受影響。

越南官方今天宣布雅思考試即日起獲准恢復，然而過去短短一週的「雅思之亂」，意外帶動一波國際旅遊商機，由於當時不知何時才能在越南考雅思，不少急著取得雅思成績的學生疲於奔命地飛往東南亞鄰近國家考試。

官媒越通社（VNA）報導，胡志明市經濟大學4年級學生阮明德（Nguyen Minh Duc）表示，他明年4月要去歐洲念書，急需取得雅思成績。「越南暫停雅思考試，我當時很擔心，在旅遊網站找到前往泰國考試的行程。」

阮明德指出：「這項行程需要花1200萬至1500萬越南盾（約新台幣1.5萬元至1.8萬元），包括來回機票、住宿、餐費，還包括在泰國考雅思的費用500萬。」相較在越南考只需花600萬至700萬，但他當時別無選擇。

他說：「我和另外3個朋友都訂了這個行程，考完試後順便計劃在曼谷玩兩天。」

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為了省錢而規劃參加前往寮國「雅思考試旅遊套餐」的學生武氏玲（Vu Thi Linh）指出：「坐車去寮國花大概60萬至80萬，若搭飛機單程機票是240萬。寮國給觀光客30天免簽，入境也很方便。」

旅行社業者阮銘勉（Nguyen Minh Man）表示，因雅思考試暫停而給了旅遊業一個服務考生的機會，「在旅遊行程中安排客人去考一場雅思，對我們來說一點都不難，且泰國、新加坡現在已經沒有任何防疫限制」。（編輯：陳惠珍）1111117