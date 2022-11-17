韓國沙烏地建立戰略夥伴關係 加強能源國防合作

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（中央社首爾17日綜合外電報導）韓國和沙烏地阿拉伯領導人今天商定，加強兩國在能源和國防等重大產業的關係，沙國和韓國簽定了許多合約，包括一項67億美元的石化合約。

法新社報導，韓國總統尹錫悅今天在首爾會見沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），兩人宣布一項計畫，將雙邊關係轉變為「戰略夥伴關係」。

現年37歲的穆罕默德是沙國實際統治者，他在印尼峇里島出席過20國集團（G20）高峰會後，昨晚抵達首爾訪問。

此行他將訪問亞洲多國，可能是為了要加強沙國與其最大能源市場間的關係。

另一方面，由於石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）10月決定每日減產200萬桶原油，而致沙國與美國結怨。

韓國總統府發表聲明說，伊錫悅和穆罕默德商定，將兩國關係提升為「未來導向的戰略夥伴關係」。

尹錫悅希望韓國企業能加入沙國一些重大計畫，諸如建設智慧城市「新未來城」（NEOM），並加強雙方在國防和能源產業的合作。

在穆罕默德到訪期間，韓、沙兩國政府和公司在農業到鐵路建設等方面簽定了大約20項合約。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111117