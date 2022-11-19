馬來西亞大選登場 反對陣營希盟可望獲最多席次

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（中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電）馬來西亞國會大選今天登場，這次選舉被視為政治聯盟對決的局面。民調機構預測，反對黨領袖安華為首的希盟可望拿下最多席次；但預料沒有單一陣營能取得過半席次，恐出現「懸峙國會」。

今天是馬來西亞第15屆全國大選投票日，聯合早報報導，2117萬選民將選出新政府，預計各地選舉結果將在晚上9時後陸續揭曉。學者估計，這次投票率可望達7成。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）在選前一天預測希望聯盟可望拿下82個席次；另一家民調機構巧思中心（Ilham Centre）則預估希盟有望奪下86席次。

馬國政壇主要陣營包括巫統領導的執政國民陣線（國陣）、反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）為首的希望聯盟，以及前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領的國民聯盟。

前首相慕尤丁（右）19日與妻子前往投票。（圖取自facebook.com/ts.muhyiddin）

馬來西亞下議院有222個席次，這2個民調機構預測結果凸顯3大陣營可能都無法單獨贏得112席次，也就是組成政府所需的門檻。獲得多數席次的陣營恐還得與其他政黨結盟，才能取得執政所需的席次。

這樣一來，很可能出現「懸峙國會」（hung parliament）局面，恐加劇馬來西亞經濟的不確定性。

另外，默迪卡民調中心指出，馬來西亞有45個選區競爭非常激烈，任何一個陣營都有可能拿下。「我們注意到這次選情激烈」，代表許多席次的競爭將陷入膠著。

這次選舉中，安華、慕尤丁和現任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）都披上戰袍，各自在不同選區爭取席位。高齡97歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）也再度出馬競選，爭取連任渡假勝地蘭卡威（Langkawi）選區的席次。

外電報導，75歲的安華「審慎樂觀」希望聯盟能在國會贏得簡單多數。但隨年事漸高，這次大選可能是安華實現20年來奪下馬來西亞大權夢想的最後機會。

另外，根據亞洲新聞台（CNA）報導，馬來西亞一些區域受到暴雨和洪患襲擊，照片可見許多民眾站在水中投票。（編輯：馮昭）1111119