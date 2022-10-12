馬來西亞提前國會大選 97歲前首相馬哈地再出征

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）馬來西亞首相依斯邁沙比利宣布解散國會，以利提前舉行大選。高齡97歲的前首相馬哈地表示，他將再度出馬競選國會議員，爭取連任渡假勝地蘭卡威（Langkawi）選區的席次。

被譽為「馬來西亞現代化之父」的馬哈地（Mahathir Mohamad）曾兩度出任首相，第一次為1981至2003年。直到2018年，當時高齡92歲的他又率領在野陣營贏得大選，創下馬國首次政黨輪替並回任首相；2020年因執政聯盟內鬥而下台，目前仍擔任國會議員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬哈地昨天表示，將再次參選，爭取連任蘭卡威選區的席次，但對於是否會再次回鍋出任首相則三緘其口。

馬哈地指出，他所代表的「祖國行動聯盟」尚未決定如果贏得大選，由誰出任首相。

他說：「我們尚未決定由誰擔任首相，因為如果我們獲勝，才需討論首相人選。」

有心臟病史的馬哈地今年初多次進出大馬國家心臟中心，甚至一度傳出病危，引發外界關注。他後來情況好轉，2月初出院返家休養，隨後逐漸復出。

馬哈地8月底又因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而住院5天，9月初出院。

外電報導，依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）10日宣布解散國會，以利提前舉行大選。他說：「希望人民投下睿智的一票，並為國家的穩定、經濟增長及和諧投票。」

依照規定，馬來西亞最遲須於2023年9月舉行新一屆國會大選，但依斯邁沙比利面臨來自馬國執政聯盟最大政黨巫統黨內的巨大壓力，要求提前舉行大選。

事實上，自2018年上屆大選以來，馬國一直處於政治動蕩，至今已換了3位首相。

當時，時任首相納吉（Najib Razak）因捲入主權財富基金一馬發展公司（1MDB）數十億美元的醜聞，他與所領導的巫統黨因此在2018年大選慘敗，遭到馬哈地領導的改革派聯盟以壓倒性優勢擊敗。

納吉下台後，馬哈地政府也在22個月後因內訌垮台，後來由慕尤丁（Muhyiddin Yassin）接任首相，但民眾對其抗疫表現日益不滿，迫使他在上任不到2年後辭職。在那之後，巫統副主席、依斯邁沙比利隨即接任首相至今。

納吉涉貪遭判12年徒刑定讞，8月發監。馬哈地昨天示警，若巫統贏得這次大選，納吉可能會被釋放。

星媒報導，馬來西亞國會解散後，選舉委員會將於20日開會討論第15屆全國大選日期。依馬國憲法規定，大選須在國會解散後60天內舉行，外界預估選舉日期將落在11月初。（編輯：黃自強）1111012