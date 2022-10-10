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大馬首相宣布解散國會 60天內將提前大選

2022/10/10 18:14
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（中央社吉隆坡10日綜合外電報導）馬來西亞首相依斯邁沙比利今天宣布解散國會，以利提前舉行大選，並試圖在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和「一馬案」貪污醜聞後帶來政治穩定。

法新社報導，依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）在全國電視演說中表示：「昨天我覲見了（大馬元首）蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）…尋求他的許可以解散國會。」

依斯邁沙比利說：「我希望人民投下睿智的一票，並為國家的穩定、經濟增長和和諧投票。」

當局尚未公布大選具體日期，但根據憲法，大選須在國會解散後60天內舉行。

數天前，當局才公布一項新預算案，其中包括數十億美元的現金發放和削減個人所得稅。

根據原先的規定，馬來西亞最遲須於2023年9月舉行新一屆國會大選，但依斯邁沙比利面臨來自馬國執政聯盟最大政黨巫統黨內的巨大壓力，要求提前舉行大選。

自2018年的上屆大選以來，馬國一直處於政治動蕩。當時由前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）領導的改革派聯盟以壓倒性優勢，擊敗統治該國60多年的主要政黨巫統黨聯盟。

現年69歲的時任首相納吉（Najib Razak）因捲入主權財富基金一馬發展公司（1MDB）數十億美元的醜聞，他與所領導的巫統黨因此在2018年大選慘敗。

然而，納吉下台後，政治局勢恢復穩定的希望迅速消退，因為馬哈地政府也在22個月後因內訌垮台。

此後，馬哈地的前得力助手慕尤丁（Muhyiddin Yassin）接替他的職位，但民眾對他的抗疫表現日益不滿，迫使他在上任不到2年後辭職。依斯邁沙比利隨即被任命為大馬新領導人。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1111010

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