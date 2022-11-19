賀錦麗訪泰國 承諾美將協助發展核電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷19日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天訪問泰國時宣布，美國將透過新型小型反應爐協助泰國發展核電，這是因應氣候變遷計畫的一環。

法新社報導，這項援助是美國「淨零世界倡議」（Net Zero World Initiative）的一部分。「淨零世界倡議」是美國去年在蘇格蘭格拉斯哥氣候峰會上提出的計畫，與民間及慈善家合作推廣清潔能源。

泰國沒有核電，而在2011年日本福島核災後，公眾對核能觀感變差。

白宮表示，美方將對泰國提供技術援助，開展小型模組化反應爐的開發技術。這種反應爐可在工廠製造且方便運送，通常被認為更安全，因為不需要人為干預即可在緊急情況下關閉。

陪同賀錦麗出訪的不具名美國高階官員說：「我們非常期待與泰國合作，以利用小型模組化反應爐和可靠清潔能源的優勢。」

白宮聲明說，美國專家將與泰國合作部署這些反應爐，這些反應爐將具有「最高的安全、保安和防核擴散標準」，而且比替代方案的占地更小。

美國的競爭對手中國和俄羅斯以及阿根廷也在開發小型模組化反應爐，其原型正處於設計階段。

白宮並未提出時間表，但表示將支持極易受到氣候變遷影響的泰國在2065年之前實現碳中和目標。

賀錦麗在泰國參與亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，今天稍晚與泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）會面時將討論核電計畫。

白宮也宣布了一項與泰國的倡議，以促進5G網路的安全性，還有一項在泰國東部春武里省（Chonburi）建設「世界級」癌症治療中心的計畫。（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1111119