2023年APEC舊金山舉行 賀錦麗：展現對印太經濟承諾

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（中央社記者張欣瑜舊金山19日專電）亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議18、19日在曼谷舉行，美國由副總統賀錦麗代表參與。舊金山紀事報報導，賀錦麗19日宣布，舊金山將舉辦2023年的APEC。

美國白宮發布的新聞稿指出，2023年於舊金山舉辦的APEC，時間將落在11月12日這一週。賀錦麗（Kamala Harris）說，加州以「經濟創新」著稱，是最適合舉辦2023年APEC的地方。另外她也提到，美國是印太地區經濟體和企業的強大合作夥伴，正努力強化其在整個地區的經濟關係。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，舊金山已做好舉辦APEC的準備。布里德在聲明中指出，舊金山的基礎設施已經到位，足以容納APEC領袖峰會規模的活動，舊金山經濟正在復甦，城市裡有3萬4000間旅館客房、新整修的莫斯康展覽中心(Moscone Center)、以及世界級的美食與景點，主辦APEC對舊金山的居民、勞工和觀光客來說，都是令人振奮的機會。

亞太經濟合作會議由21個環太平洋地區「經濟體」（Economy）組成，加州民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）告訴舊金山紀事報（The San Francisco Chronicle），加州長期以來是美國和亞洲的經濟和文化橋梁，在許多峰會關注的議題上，從對抗氣候變遷到促進經濟自由和合作，都處於領先的地位。（編輯：黃自強）1111119