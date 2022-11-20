印度西南部三輪車爆炸案 警方定調恐怖攻擊

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（中央社記者林行健新德里20日專電）印度西南部城市芒加羅（Mangalore）昨天下午發生三輪車爆炸事件，城市所在省分卡納塔卡省（Karnataka）警方已將此定調為恐怖攻擊。

根據當地警方公布的監視器影片，昨天下午4時30分左右，一輛行駛中的三輪中突然發生爆炸，乘客廂冒出白色濃煙，三輪車司機以及唯一的男性乘客受到嚴重灼傷。

三輪車司機表示，乘客背包中有物體著火爆炸，警方到場後發現被炸壞的飯鍋、4枚電池、電線、電路板以及疑似用來固定這些組件的防滑布料。

卡納塔卡省警察總監樹德（Praveen Sood）今天在推特發文證實：「這場爆炸並非偶發，而是恐怖攻擊，意在製造重大破壞，警方正與中央政府共同進行深入調查。」

兩名傷者目前都在醫院治療中，警方今晨視察爆炸現場時告訴當地媒體記者，乘客持偽造身分證，初步調查顯示他是恐怖組織成員。

自1980年代迄今，印度已發生大約1萬2000起恐怖攻擊事件，造成1萬9800多人死亡、3萬多人受傷。去年4月，左翼游擊隊在中部蘇克瑪縣（Sukma）襲擊政府軍，光是政府軍就有22死、32傷。

印度視巴基斯坦為恐怖攻擊主要來源，在國際社會上一直積極提倡反恐。

在剛落幕不久的第17屆G20峰會中，印度總理莫迪（Narendra Modi）呼籲加強反恐，而印度政府18日及19日也在新德里主辦了「斷絕恐怖資金」（No Money for Terror）會議，並提議在德里設立永久秘書處。

這場會議有來自75個國家的450名部長級官員、金流監控官員以及反恐專家參加。（編輯：韋樞）1111120