日媒民調：岸田內閣支持率31% 回升4個百分點

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本每日新聞今天公布最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率為31%，較上次在10月下旬所做民調的27%回升4個百分點；不支持率也從上個月的65%降到62%。

其中，前法務大臣葉梨康弘因死刑發言引發爭議請辭，70%受訪者認為「請辭是理所當然的」，僅有19%受訪者認為葉梨不須請辭。

有關總務大臣寺田稔相繼被傳出涉及政治獻金爭議，已出現要求寺田請辭聲音。對此，70%受訪者認為寺田應該要請辭，只有12%受訪者認為不用請辭。

被問到希望岸田擔任首相到什麼時候，43%受訪者認為「希望早日請辭」居冠，其次是31%受訪者希望「當到2024年9月自民黨總裁任期屆滿」；希望岸田盡可能當下去的受訪者只有14%；另有12%受訪者表示不清楚。

談到日本已進入第8波COVID-19疫情，23%受訪者對今年冬季疫情擴大感到強烈不安，加上感到某種程度不安的48%受訪者，總共有約7成民眾對這波疫情感到不安。

被問到作為防疫對策之一的口罩，53%受訪者認為往後也都會持續佩戴；希望逐漸增加脫掉口罩機會的受訪者為43%；另外有3%受訪者不想戴口罩。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111120