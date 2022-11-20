泰國少年足球隊獲救洞穴園區 擬申請UN地質公園

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（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰北清萊的睡美人洞因為少年足球隊救援事件聞名全球，泰國政府撥款上千萬泰銖預算整修睡美人洞所在的國家公園，擬在2025年申請成為聯合國教科文組織世界地質公園。

野豬少年足球隊1名教練和12名球員2018年6月23日到泰國北部清萊省地下洞穴睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險，因大雨後積水而受困，在國際人員協助下，13人受困約2週後全數平安獲救。

睡美人洞因此成為知名景點，救援事件也多次被拍成影集或電影。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，國家公園局局長拉差達（Ratchada Suriyakul Na Ayutthaya）日前表示，國家公園局已經撥了2360萬泰銖（約新台幣2050萬元）預算，要建立或是加強遊客服務中心、公廁、救援站和自然教育遊園路線等，預計今年底可以完成。

拉差達指出，國家公園局打算把睡美人洞所在的坤喃朗農國家公園（Tham Luang Khun Nam Nang Non National Park）在2025年申請成為聯合國教科文組織世界地質公園（UNESCO Global Geoparks），同時希望提高清萊府符合申請聯合國教科文組織創意城市網絡（UNESCO Creative Cities Network）的資格。

拉差達表示，目標在於把坤喃朗農國家公園介紹給全世界並促進當地的經濟發展。

此外，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已經要求自然資源和環境部（Ministry of Natural Resources and Environment）與內政部以及文化部合作，研究把坤喃朗農國家公園列為泰國歷史公園的可能性。（編輯：周永捷）1111120