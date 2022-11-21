通膨陰影未退 美民眾面臨昂貴感恩節假期

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（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）美國物價居高不下，也影響即將到來的感恩節假期。一項調查顯示，一個10人感恩節大餐平均成本上漲約20%，是調查37年來漲幅最高一次。若是想返鄉團圓，機票、油價也比往年都高出許多。

受到疫情帶來的供應鏈中斷、俄烏戰爭導致的原油與糧食價格飆升等因素，美國今年通貨膨脹大幅上揚，達到40年高點，雖然10月消費者物價有所降溫，年增7.7%，低於市場預期，且是1月以來最低水準，但高物價仍讓美國民眾在即將來臨的感恩節假期大呼吃不消。

國會山莊報（The Hill）引述美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation，AFBF）公布的報告指出，今年一頓10人的經典感恩節大餐價格平均為64.05美元，較去年的53.31美元高出約20%，這是AFBF進行這項調查37年來，感恩節大餐平均花費最高的一次。

而感恩節大餐必不能少的火雞，價格大約比去年高出21%。一隻16磅重的火雞平均價格為28.96美元，亦即每磅1.81美元。不過，美國農業部的相關數據顯示，10月份火雞價格已逐步下降至每磅0.95美元。

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不只吃大餐的價格飆漲，旅行的成本也大幅增加。美國有線電視新聞網（CNN）指出，機票價格平均較2021年上揚40%，外出度假的旅客的單程機票價格平均為289美元。

由於機票價格大漲，機位一票難求，不少美國民眾選擇開車度假。美國汽車協會（AAA）估計今年將有4900萬人次選擇駕車旅行，搭機的民眾僅450萬人次。雖然美國油價已從6月的每加侖5.02美元高點下滑，但仍較去年高出8%。此外，飯店與租車價格也較往年為高。（編輯：高照芬）1111121